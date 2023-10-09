КНДР резко нарастила перевозку в Россию: спутниковые снимки перемен после встречи Кима и Путина

Между Северной Кореей и Россией увеличилось количество грузоперевозок. В частности, груз зафиксирован на железнодорожном объекте в северокорейском городе Туманган.

По данным издания, активность там гораздо выше той, которую американские аналитики прослеживали там в течение последних пяти лет. Это случилось после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ина.

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Что известно об увеличении перевозок между Россией и КНДР

Спутниковые снимки аналитиков зафиксировали 5 октября 2023 года беспрецедентное количество грузовых вагонов на железнодорожной станции Туманган на границе с Россией. Там видно ориентировочно 73 вагона всего.

По словам специалистов, активность там намного выше, чем в последние 5 лет. Даже по сравнению с ситуацией к пандемии коронавируса. Более того, там продолжается строительство, вероятно, нового складского помещения.

Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите. Резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию,

– объяснило издание.

По их данным, вероятно, КНДР перебрасывает в Россию боеприпасы и артиллерию. Однако окончательные выводы сделать сложно, ведь грузы накрыты брезентами.



Спутниковые кадры объекта, на котором может размещаться оружие для России

Аналитики американского Института изучения войны В своем отчете также отметили, что Центр стратегических и международных исследований наблюдал за спутниковыми снимками, показывающими, что железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией резко возросло.

В частности, проект CSIS Beyond Parallel показал спутниковые снимки от 5 октября, демонстрирующие беспрецедентное количество грузовых вагонов на железнодорожной станции в Северной Корее. Всего говорится об ориентировочно 73 вагонах, хотя раньше там фиксировали максимум 20 вагонов.

"За пределами параллели также наблюдали транспортные ящики и контейнеры и оборудование, выложенное под открытым небом на главном складе предприятия в Тумангане, хотя содержание перевозимых товаров остается неизвестным. Предполагают, что в контейнерах могут быть боеприпасы или артиллерия", – предположили в ISW.

Что этому предшествовало