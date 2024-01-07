Сестра Ким Чен Ына пригрозила военным ударом: КНДР провоцирует Южную Корею обстрелами

Ким Йо Чен, сестра и ключевая союзница лидера Ким Чен Ына 7 января возмутила громким заявлением. Она пообещала, что Северная Корея немедленно нанесет военный ответный удар на любую провокацию.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми уничтожить США и Южную Корею, если они "спровоцируют конфликт". В то же время командование дало клятву сохранить верность идеям и руководству ЦК партии.

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В Северной Корее прозвучали новые угрозы

Ким Йо Чен предостерегла, что Северная Корея нанесет военный ответный удар на любую "провокацию". Впрочем, как отмечает Reuters, КНДР уже третий день обстреливает береговую линию с Южной Кореей.

Я еще раз объясняю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии уже был сдвинут. Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг прибегнет даже к незначительной провокации,

– заявила Ким Йо Чен для северокорейского агентства KCNA.

Как сообщили в Южной Корее, КНДР выпустила около 90 снарядов, однако КНА утверждает, что это не представляет для Юга никакой угрозы, поскольку стрельба проводилась параллельно границе.

Известно также, что Южная Корея провела свои огневые учения в море. Впрочем, дальше никаких подобных действий предпринимать пока не планируют.

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