Раніше глава Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим бути готовими знищити США і Південну Корею, якщо вони "спровокують конфлікт". Водночас командувачі дали клятву зберігати вірність ідеям та керівництву ЦК партії.

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У Північній Кореї пролунали нові погрози

Кім Йо Чен застерегла, що Північна Корея завдасть військового удару у відповідь на будь-яку "провокацію". Втім, як зазначає Reuters, КНДР вже третій день поспіль обстрілює берегову лінію із Південною Кореєю.

Я ще раз пояснюю, що запобіжник спускового гачка Корейської народної армії вже був зсунутий. Як вже було заявлено, КНА завдасть негайного військового удару, якщо ворог вдасться навіть до незначної провокації,

– заявила Кім Йо Чен для північнокорейського агентства KCNA.

Як повідомили у Південній Кореї, КНДР випустила близько 90 снарядів, однак КНА стверджує, що це не становить для Півдня жодної загрози, оскільки стрілянина проводилася паралельно кордону.

Відомо також, що Південна Корея провела власні вогневі навчання в морі. Втім, надалі жодних подібних дій робити поки не планують.

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