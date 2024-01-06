Сполучені Штати стурбовані співпрацею Росії з КНДР та Іраном. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник розповів 24 Каналу, що цьому можна запобігти завдяки рішучим діям щодо самої Росії.

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Чітка коаліція вже сформована

Насамперед варто зазначити, що співпраця Росії з цими країнами розпочалась геть не під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, ракети у Північній Кореї почали виробляти за радянськими технологіями.

За останні десятиліття в КНДР спостерігали значний прогрес у розвитку цих технологій. Міжнародні експертні розслідування прийшли до висновку, що Північна Корея не могла самостійно досягти такого прогресу. Практично всі їхні випробування були вдалими.

Уже прослідковувалась нитка, хто Північній Кореї передавав технології. Зараз Росія, очевидно, отримує від Північної Кореї таку собі подяку за допомогу, яку раніше надала Росія. Приблизно така ж ситуація з Іраном,

– зазначив Олексій Мельник.

Нагадаємо, що у Росії та Ірану уже є формальна угода про обхід міжнародних санкцій. Тож країни відверто зневажають та нехтують обмеженнями західних країн.

"Зараз сформувалась чітка коаліція з трьох країн, які одна одній допомагають. Це вже питання до міжнародної спільноти – чи є у них політична воля системно підійти до розв'язання проблеми не лише російсько-української війни. Адже як Іран, так і КНДР – сама по собі є проблемами. Потрібно комплексне рішення", – наголосив Мельник.

Братись потрібно за Росію

"Коаліція зла" може поповнитись іще однією країною. Мовиться про Білорусь, яка вже довгий час фактично повністю підпорядковується Росії.

Більше я не бачу інших потужних гравців, які могли б допомагати Росії. Звичайно, є також Венесуела, менше десятка країн, які постійно підтримують Росію на голосуваннях в ООН. Потенційно вони можуть стати членами коаліції. Але вони практично не мають таких ресурсів, як Іран чи КНДР, щоб підтримувати Росію,

– пояснив Мельник.

Розширення так званої "коаліції зла" можна насамперед завдяки рішенню світу, які стосуватимуться Росії.

"Штати та інші наші партнери чітко формулюють, яким вони бачать майбутнє України після завершення війни. Немає відповіді на питання, як вони бачать долю Росії, а це критично важливо. Тому що досягнути результату щодо України неможливо без чіткого формулювання позиції щодо Росії", – підсумував Мельник.

У цьому випадку значно меншими будуть проблеми, які пов'язані з Північною Кореєю та Іраном. Почати насамперед варто саме із Росії.

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