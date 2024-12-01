Северная Корея передала России установки, разрушающие города

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла не менее 400 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Путин приказал расконсервировать старые пусковые установки, но этого недостаточно. Следовательно, Кремль рассчитывает на РСЗО из Северной Кореи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Аналитик Дэвид Акс анализирует попытки России перекрыть потери на поле боя и попытки оснастить новые подразделения.

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Помощь КНДР Кремлю

Северная Корея предоставила России значительный военный арсенал, который включает 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы M1989, ракетные установки M1991, миллионы артиллерийских снарядов и десятки баллистических ракет KN-23 весом 7 500 фунтов.

Это подтвердил Андрей Коваленко, руководитель украинского Центра по противодействию дезинформации.

Технические характеристики нового оружия

Самоходные гаубицы M1989 способны стрелять 170-миллиметровыми снарядами весом 45 кг на расстояние до 40 км. Однако наибольшую угрозу представляют ракетные установки M1991, которые стреляют 240-миллиметровыми ракетами весом 85 кг на расстояние до 60 км.

По мнению эксперта, эти системы превосходят большинство артиллерийских вооружений, которые сейчас имеет Украина. Исключением являются только американские артиллерийские системы высокой мобильности (HIMARS).

Использование M1991 в военных действиях

Северная Корея размещает установки M1991 вдоль границы с Южной Кореей, используя их для обстрелов Сеула, который расположен на расстоянии 60 км. Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что эти установки являются "ключевой угрозой для Южной Кореи".

В руках российской армии M1991 может быть применена для поражения украинских траншей, контратак на украинские артиллерийские установки, а также для обстрела прифронтовых городов. В частности, Харьков, который находится в 40 км от российской границы, может оказаться под угрозой этого оружия.

Важно! Аналитик резюмирует, что передача Северной Кореей таких современных систем значительно усиливает артиллерийские возможности России. Это усложняет ситуацию на фронте и создает дополнительные вызовы для украинской армии, которая вынуждена защищать стратегические города и одновременно противодействовать новым угрозам.