Существенный плюс для наступления, – летчик о Ми-24, которые передаст Северная Македония

Появилась информация о том, что Северная Македония планирует передать в Украине самолеты Ми-24. Эти боевые машины смогут успешно усилить украинскую авиацию.

Об этом 24 Каналу сообщил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан. У него есть опыт полетов на самолетах такого типа и он рассказал об их возможностях, которые Украина сможет использовать во время своего наступления.

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Известно, что Северная Македония передаст эскадрилью этих самолетов – 12 единиц. По словам пилота, это неплохое количество, эта эскадрилья может поддержать наступательные действия нескольких механизированных бригад. То есть эскадрильи хватит, чтобы выполнять на одном направлении наступательные действия стратегического уровня.

Возможности Ми-24

Свитан назвал Ми-24 очень хорошим ударно-десантным самолетом. Он может перевозить до 10 человек десанта. Имеет хорошие пулеметы, систему прицела. Один его блок несет более 10 ракет – так называемых неуправляемых реактивных снарядов.

Может засыпать этими ракетами и живую силу, и технику противника. Эта машина скоростная – около 250 – 300 километров в час,

– добавил эксперт.

Свитан также отметил надежность самолета Ми-24, ведь эта машина участвовала во многих войнах.

"Поэтому такого рода оружие – это большой плюс для усиления украинских наступательных возможностей", – подчеркнул военный.

Свитан объяснил, на что способен самолет Ми-24: смотреть видео

Украина получает авиацию от союзников

Заметим, что недавно Словакия передала Вооруженным Силам Украины первые четыре советских истребителя МиГ-29. Добавим, что остальные девять воздушных судов должны отправить в ближайшие недели.

Также еще 4 МиГ-29 передаст нам Польша. В общей сложности два государства пообещали обеспечить Украину 33 этими самолетами советского образца.

Передача F-16 зависит от решения США, ведь именно американцы производили эти самолеты. Чтобы партнеры начали передавать Украине эти самолеты, необходимо согласие Вашингтона. Президент США Джо Байден сказал, что Америка пока не планирует поставлять Украину истребители. Однако он не комментировал тему реэкспорта самолетов.

Украине необходимы западные истребители F-16. Их возможности намного превосходят возможности самолетов типа МиГ или Су, именно F-16 смогут беспрецедентно помочь Украине в контрнаступлении и освобождении территории.