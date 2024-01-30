Размером с футбольное поле: недалеко от Авдеевки есть участок, где лежит более сотни оккупантов

Дмитрий Лазуткин, начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр, рассказал о потерях россиян. По его словам, перед россиянами стоит задача окружить Авдеевку, поэтому они не останавливаются.

На 29 января ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 10 танков, 16 артсистем и 25 боевых бронированных машин. Так что работа по ликвидации врага продолжается.

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В 47 ОБМр не считают запас россиян бесконечным

По словам Лазуткина, ситуация сложная, потому что враг накопил множество сил и средств. В то же время не стоит считать, что человеческий ресурс россиян бесконечен.

Поддаваться панике, этим российским ИПСО, мол, что они бесконечные, что они там не кончаются, я бы не советовал. От Красногоровки до железной дороги, от железной дороги до Степного там их столько лежит, что можно просто визуализировать это окончание,

– объяснил он.

Красногоровка и Степное – населенные пункты на севере Авдеевки, где 47 бригада держит оборону.

Где расположены Красногоровка и Степное, какая ситуация под Авдеевкой: показываем на карте

Там есть участок размером с футбольное поле, где более сотни трупов российских военнослужащих, которые уже никогда не вернутся в свои семьи. Они остались навсегда в Донецкой области. Есть целое кладбище военной техники. То есть огромные потери несет враг сейчас и они скажутся рано или поздно. Поэтому это огромная и очень нужная работа сейчас выполняется вблизи Авдеевки.

объяснил Лазуткин.

В связи с волнами наступлений россиян ВСУ нужно больше дронов, средств РЭБ и боеприпасов.

Украинцы уничтожают врага и его технику