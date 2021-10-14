Россия заявила, что их газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску уже в ближайшие дни. Причем ситуация с дальнейшей его работой зависит от европейского регулятора.

Соответствующее заявление озвучил вице-премьер России Александр Новак. Это случилось 14 октября на форуме "Российская энергетическая неделя".

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"Северный поток-2" будет готов для работы в ближайшие дни

Новак заверил, что в течение ближайших дней "Северный поток-2" будет готов к запуску.

Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов,

– заверил Новак.

Он также добавил, что дальнейшая работа газопровода зависит от европейского регулятора.

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