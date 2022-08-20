россия пугает европейцев, – Пендзин объяснил, как используют "Северный поток-2"

россия хочет использовать энергетическое влияние, чтобы попытаться изменить политическую повестку дня в Европе. москва хочет сместить внимание европейских граждан с внешнеполитических акцентов на внутренние газовые проблемы.

Некоторые политики в ЕС подстраиваются под условия энергетического кризиса и выступают за возобновление "Северного потока-2". Об этом 24 каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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кремлевский газовый шантаж

Эксперт отмечает, что в ЕС политики следуют интересам своих избирателей, на чем хочет сыграть россия.

россия пытается устрашить европейского жителя, что он замерзнет зимой, и она все делает ради этого. Она повышает цену на спотовом рынке газа и уменьшает поставки газа,

– объяснил Пендзин.

Он убежден, что Россия добилась совершенно противоположных вещей: Европа активно начала диверсифицировать поставки газа и расконсервировала работу угольных ТЭС.

"Представьте себе: в зеленой Европе восстанавливаются угольные тепловые электростанции, потому что европейцы понимают, что зима будет очень тяжелой", – добавил экономист.

Хватит ли украинцам газа зимой: смотрите видео

Чего хочет путин

Специалист считает, что в кремле хотят сместить внешнеполитические акценты, касающиеся поддержки Украины: "Россия надеется изменить вектор политики европейских политиков по украинским проблемам на внутренние проблемы выживания европейцев. Это то, ради чего активно работает Россия".

В то же время он добавляет, что у России имели шансы на успех, поскольку российский "Газпром" стал ненадежным поставщиком.

Это очень серьезный сигнал европейским властям и европейскому жителю, что с "Газпромом" дальше работать нельзя. С одной стороны давя и политически пытаясь изменить акценты европейских властей, россия тем самым подрывает свое будущее на европейском газовом рынке.

– подчеркнул Пендзин.

Также, по его мнению, россия играет на интересах отдельных социальных групп в ЕС, которые пытаются сохранить выгоды от дешевого российского газа.

"В ЕС есть определенная социальная группа, которая выражает недовольство высокими ценами на газ, падением европейской промышленности и конкурентоспособностью европейских предприятий из-за роста цены на газ. В такой ситуации мы увидели реакцию европейских политиков, которые подстраиваются под высказывания конкретных социальных групп", – считает экономист.

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Специалист отметил, что на сегодняшний день основная масса европейского населения выступает против военной агрессии россии.

"Как следствие – пока россиянам не удается пережать центр внимания европейского жителя на его собственные газовые проблемы. Мы видим заявления европейских политиков и реакцию членов правительства Германии, что никоим образом политическая повестка дня не меняется", – отметил эксперт.

Что с ценой на газ

Пендзин не исключает, что кремль искусственно использует энергетические рычаги, чтобы искусственно повысить цену на газ.

"Когда мы посмотрим на то, что делается на спотовом рынке, то сегодня в Европе беспрецедентная цена – 2800 долларов за 1000 метров кубических. Это при том, что на сегодняшний день в ЕС при необходимости в 100% закачали 70%. На сегодняшний день европейцы уже достаточно серьезно страдают", – считает эксперт.

Он добавляет, что в ЕС объявили о снижении среднесуточной температуры в помещениях зимой до 16 градусов, что является достаточно серьезными заявлениями.

Обычный европеец будет иметь малые возможности оплачивать ту коммуналку, которая будет зимой. В такой общей атмосфере мы начинаем слышать от европейских политиков о том, что давайте временно восстановим "Северный поток-2" и запустим хоть немного газа.

– рассказал специалист.

Пендзин констатировал, что позиции европейских политиков не связаны с их отношением к Украине, поскольку это высказывание тех ощущений, которые испытывает их обычный избиратель.

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Скандальное заявление Германии: что известно Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, заявил, что Германии нужно запустить "Северный поток-2", чтобы заполнить газохранилища на зиму. По его словам, "нет веских причин", чтобы не запускать газопровод. При этом вице-спикер Бундестага отметил, что Германия может закрыть "Северный поток-2" после того, как резервуары для хранения газа будут заполнены.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандальное заявление вице-спикера Бундестага. Дмитрий Кулеба назвал происходящее "наркоманией". Глава МИД также добавил, что такие намерения абсолютно нерациональны.

В Офисе Президента подчеркнули, что тему "Северного потока-2" нужно закрыть навсегда. В противном случае это выглядит как подогрев террористам.

В правительстве Германии отвергли идею вице-спикера Бундестага о запуске "Северного потока-2". В частности, лидер Свободной демократической партии и министр финансов Кристиан Линднер не поддерживают предложение своего партийного заместителя Вольфганга Кубики. Линднер отметил, что такая идея "неправильна и абсурдна".

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