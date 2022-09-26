"Где-то должна быть дыра": ночью в газопроводе "Северный поток-2" внезапно упало давление

В ночь на 26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления. Пока причины инцидента – неизвестны.

Об этом сообщил представитель оператора газопровода "Северный поток-2" Ульрих Лиссек. Не понимает причин и точных фактов инцидента и Министерство экономики Германии.

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Предполагают, что утечка произошла в водах Дании

Как отметил Ульрих Лиссек, не исключено, что газ просачивается в прибрежную зону. Предполагают, что утечка газа произошла юго-восточнее датского острова Борнгольм.

Где-то должна быть дыра, только никто не знает, где,

– сказал он.

Власти Германии также выясняют, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии, однако расследовать причины падения давления в трубе сложно, ведь действуют санкции, сотрудников почти нет, а средства заморожены. Более того, в Любмине, на месте выхода трубопровода в Германии, нет персонала "Северного потока-2".

В Дании, исключительная экономическая зона которой может являться местом утечки, установили зону безопасности. О возможной утечке газа в Балтийском море предупредило также управление судоходства соседней Швеции.

О внезапном понижении давления в одной из труб немедленно проинформировали военно-морские органы власти:

Германии,

Дании,

Швеции,

Финляндия,

россии.

Что о "Северном потоке-2" говорят в Süddeutsche Zeitung

Трубопровод состоит из двух нитей и пролегает на 1230 км от россии до Германии. Хотя трубопровод достроен, заправлен газом, он никогда не импортировал газ. Этому поспособствовал запрет Федерального правительства Германии.

Так, еще в феврале, незадолго до нападения россии на Украину, он приостановил процесс утверждения завершенной линии. Более того, уже тогда отмечал, что о вводе в эксплуатацию не может быть и речи. Незадолго до начала полномасштабного вторжения россии США наложили санкции на трубопровод.

"Северный поток-2": последние новости

19 августа в Бундестаге заявили о необходимости запустить "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого приостановили из-за войны россии против Украины. Это аргументировали тем, что "нет веских причин" не запускать "Северный поток-2".

Также о необходимости запуска "ПП-2" говорил Герхард Шредер, славящийся теплыми отношениями с путиным. По его словам, это необходимо для разрешения газового дефицита в стране.

На это оперативно отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Так, Дмитрий Кулеба назвал такие заявления "наркоманией", а действия немцев неразумными.

Президент Польши вообще призвал демонтировать трубопровод. По его словам, когда россия воюет против Украины, бизнес со страной-агрессором не должен вестись.

Однако, несмотря на такие заявления, Германия нашла выход, как заместить утраченные поставки российского газа и договорилась о поставках газа и дизеля из ОАЭ. Соглашение об "энергетической безопасности" предусматривает, что ОАЭ начнет поставлять в Германию сжиженный газ и дизельное топливо.

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