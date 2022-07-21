Зачем россия возобновила работу "Северного потока-1": Фурса объяснил цель путина

После 10-дневного перерыва россия таки возобновила транзит газа через "Северный поток-1" в Германию, однако снизила объемы прокачки газа. Вероятно, так путин продолжает свой газовый шантаж.

Об этом 24 каналу сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он подчеркнул, что в государстве-агрессоре снова взялись за старые методы.

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В чем заключается тактика россии

россия продолжает тактику шантажа. Они что-то требуют от Европы. Однако как только Европа это им дает – россияне уменьшают прокачку газа,

– заявил Фурса.

По его словам, аналогичная ситуация была с контрактами, которые заключают в рублях. Также такое было с турбиной для "Северного потока". То есть, каждый раз то же самое.

Европа проявляет слабость

По словам Фурсы, схема такая – есть требование от россии, есть проявление определенной слабости от Европы, и тогда начинается повышение ставки от владимира путина. Он отметил, что сейчас, когда россияне делают это уже в третий раз, они стали говорить о запуске "Северного потока-2".

Теперь цель их шантажа – это запустить "Северный поток-2". Уже Урсула фон дер Ляйен заявила, что это невозможно и даже не рассматривается. Впрочем, все равно цель путина именно такая – заставить Европу, которая, по его мнению, проявляет слабость, запустить "Северный поток -2",

– отметил Фурса.

Когда остановится путин

Он объяснил, что логика у россиян очень простая – когда они видят слабость, то сразу же повышают ставки. Они агрессивно атакуют, как любые психопаты.

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"Именно поэтому, если Европа снова проявит какую-то слабость – россия может продолжать снижать прокачку газа. Если же Европа ее не проявит, то не факт, что россия пойдет на это. Путин останавливается только тогда, когда сталкивается с силой", – подчеркнул Фурса.

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