ВСУ вышли из Северска: какая угроза появилась для Донетчины
- ВСУ отступили из Северска, потеряв возможность прикрывать подступы к Славянску и Краматорску с востока.
- Россия пытается продвигаться на запад вдоль берегов реки Сухая, но без оперативных резервов стремительный прорыв маловероятен.
23 декабря Генштаб заявил, что военные ВСУ отошли из Северска в Донецкой области. Ранее удержание этого города позволяло бойцам прикрывать с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Читайте также Есть настоящее слабое место: полковник запаса сказал, как можно остановить армию РФ
Как изменилась ситуация в Донецкой области?
Вокруг Северска еще с 2022 года сформировался плацдарм, который удерживали ВСУ, прикрывая с востока подступы к агломерации Славянска и Краматорска. Однако после отступления из города этого нет.
Как заявили военные, россияне длительное время пытались просочиться в пределы Северска, пользуясь погодными условиями, в частности туманом. Врагу удалось накапливаться в пределах жилой застройки, в подвалах.
Сейчас задача Украины – сдержать дальнейшее продвижение России в сторону Славянска и Краматорска,
– говорится в материале.
Корреспондент BBC Олег Черныш добавил, что очевидным вектором для дальнейшего движения российской армии теперь является направление на запад вдоль берегов реки Сухая и балки большого мелового карьера в сторону сел Рай-Александровка, Николаевка и Райгородок.
Правда, по его словам, без оперативных резервов на этом участке фронта Россия вряд ли может рассчитывать на стремительный прорыв украинской обороны. Аналогично Генштаб ВСУ также не может без дополнительных сил надеяться на возвращение контроля над Северском.
Напряженной также остается ситуация в районе Покровска
Институт изучения войны сообщил, что Силы обороны Украины имели успехи на Покровском участке фронта. Украинские военные недавно смогли продвинуться вдоль трассы Покровск – Павлоград на северо-запад от города.
Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" рассказал 24 каналу, что несмотря на высокую интенсивность атак и обещания Путина захватить Покровск до конца года, враг достигает лишь незначительных тактических достижений без стратегического преимущества.
По его словам, по флангам ситуация остается сложной, но стабильной и контролируемой. На направлении 1-го корпуса противник постоянно пытается проводить различные типы атак – от инфильтрационных до механизированных.