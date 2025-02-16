Россияне пытаются взять Северск в "мешок", – ВСУ

Оккупанты продолжают наступательные действия на Северском направлении. В ВСУ рассказали о намерениях врага относительно Северска.

Россияне пытаются взять Северск в "мешок". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж" Богдан Пантьо, передает 24 Канал.

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Что происходят в районе Северска

По словам военного, попытки врага взять Северск в "мешок" понятны. Ведь противник прежде всего штурмует те участки, где у него есть какой-то успех. Там, где Силы обороны были вынуждены отступить, враг пытается давить. Таким образом оккупанты обходят передний край, украинские позиции и пытаются зайти к защитникам во фланг или в тыл.

Мы знаем, что Северск для противника является очень большой целью, поскольку это ворота в Краматорск, Славянск. Этот город врагу очень нужен,

– подчеркнул Пантьо.

Военный отметил, что линия фронта на Северском направлении неподвижна. Здесь россияне не имеют никакого успеха.

Также он рассказал, что враг готовит в Лисичанку новые штурмовые группы, чтобы бросить их в наступление на позиции украинцев.

Напомним, что захватчикам удалось прорваться к Новоселке на Новопавловском направлении.