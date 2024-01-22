Сгорел дотла: в Черниговской области загорелся загородный дом бизнесмена Мазепы
В Черниговской области ночью 22 января произошел пожар в селе Картовецкое. Там в результате огня полностью сгорел дом.
По предварительным данным, это могло быть загородное здание скандального бизнесмена Игоря Мазепы, которого задержали в подозрении в махинациях с землями Киевской ГЭС. Однако владелицей этого дома является Мазепа Елена Васильевна, об этом в комментарии 24 Каналу рассказал помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Черниговской области Александр Ивченко.
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Загородный дом Мазепы в Черниговской области сгорелВажно! В компании Concorde Capital подтвердили журналистам Суспильного, что это был дом семьи бизнесмена Игоря Мазепы, на его исторической родине. В частности, он бывал там с детьми и семьей.
Журналисты издания "Левый берег", со ссылкой на собственные источники, сообщили, что дом в селе Картовецкое был оборудован системами наблюдения, поэтому причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара там нет.
Кроме того, журналисты предоставили кадры пожара из этого дома. На фото можно увидеть, что здание сгорело до фона.
Дом в селе Картовецкое сгорел до фона / Фото "Левый берег"
В то же время помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Александр Ивченко в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал детали пожара в этом доме. Он отметил, что информация о пожаре в Картовецком поступила в службу около 3:22 ночи.
Огнем уничтожен жилой дом. Вероятная причина пожара – недостаток конструкции и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
– сказал Ивченко.
Пожар мог вспыхнуть из-за недостатка конструкции / Фото "Левый берег"
Кроме того, представитель ГСЧС Черниговской области сказал, что владельцем дома является Мазепа Елена Васильевна, родившаяся в 1946 году. В то же время журналисты "Левого берега" утверждают, что этот дом принадлежит бизнесмену Игорю Мазепе.
В полиции рассказали о пожаре в Картовецком
В полиции Черниговской области отметили, что расследуют обстоятельства пожара в доме в Городнянской общине, а именно в селе Картовецкое. По факту возгорания жилого дома полицейские уже приступили к уголовному производству.
"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части статьи Уголовного кодекса Украины о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности", – отметили в полиции.
Правоохранители отметили, что идет досудебное расследование. Для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.
Бизнесмену Игорю Мазепе объявили подозрение
- Украинского бизнесмена Игоря Мазепу 18 января задержало ДБР на пункте пропуска "Шегини", когда тот пытался пересечь границу. Его подозревают в организации преступной схемы по противоправному завладению землями.
- Уже 19 января суд избрал меру пресечения Игорю Мазепе. Известно, что он был арестован с альтернативой залогу в 349 миллионов гривен.
- Подозреваемым в преступлении также и брат Мазепы – Юрий. Печерский районный суд Киева отправил его под стражу с альтернативой залогу 44 миллиона гривен.