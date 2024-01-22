Сгорел дотла: в Черниговской области загорелся загородный дом бизнесмена Мазепы

В Черниговской области ночью 22 января произошел пожар в селе Картовецкое. Там в результате огня полностью сгорел дом.

По предварительным данным, это могло быть загородное здание скандального бизнесмена Игоря Мазепы, которого задержали в подозрении в махинациях с землями Киевской ГЭС. Однако владелицей этого дома является Мазепа Елена Васильевна, об этом в комментарии 24 Каналу рассказал помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Черниговской области Александр Ивченко.

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Загородный дом Мазепы в Черниговской области сгорел

В компании Concorde Capital подтвердили журналистам Суспильного, что это был дом семьи бизнесмена Игоря Мазепы, на его исторической родине. В частности, он бывал там с детьми и семьей.

Журналисты издания "Левый берег", со ссылкой на собственные источники, сообщили, что дом в селе Картовецкое был оборудован системами наблюдения, поэтому причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара там нет.

Кроме того, журналисты предоставили кадры пожара из этого дома. На фото можно увидеть, что здание сгорело до фона.



Дом в селе Картовецкое сгорел до фона / Фото "Левый берег"

В то же время помощник начальника Главного управления по связям со СМИ и работы с общественностью ГСЧС Александр Ивченко в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал детали пожара в этом доме. Он отметил, что информация о пожаре в Картовецком поступила в службу около 3:22 ночи.

Огнем уничтожен жилой дом. Вероятная причина пожара – недостаток конструкции и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

– сказал Ивченко.



Пожар мог вспыхнуть из-за недостатка конструкции / Фото "Левый берег"

Кроме того, представитель ГСЧС Черниговской области сказал, что владельцем дома является Мазепа Елена Васильевна, родившаяся в 1946 году. В то же время журналисты "Левого берега" утверждают, что этот дом принадлежит бизнесмену Игорю Мазепе.

В полиции рассказали о пожаре в Картовецком

В полиции Черниговской области отметили, что расследуют обстоятельства пожара в доме в Городнянской общине, а именно в селе Картовецкое. По факту возгорания жилого дома полицейские уже приступили к уголовному производству.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части статьи Уголовного кодекса Украины о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности", – отметили в полиции.

Правоохранители отметили, что идет досудебное расследование. Для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

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