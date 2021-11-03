Шабаш городских сумасшедших, – Фурса о митинге антивакцинторов под Верховной Радой
Источник:24 канал
Антивакцинаторы вышли на протест в центре столицы. Некоторых из них, вероятно, проплатили. Но большая часть митингующих просто были идейниками.
Некоторые из них считают, что их могут чипировать или проводить медицинские опыты. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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По его словам, часть из антивакцинаторов являются идейно сумасшедшими.
Я считаю, что это был шабаш городских сумасшедших. Но, к сожалению, их (антивакцинаторов – 24 канал) много,
– подчеркнул Фурса.
Он отметил, что в отношении таких людей не работают рациональные аргументы. Их может заставить вакцинироваться только государство.
Ситуация на Западе
Как пояснил эксперт, в государствах Западной Европы также были достаточно высоки антивакцинаторские настроения. В то же время сейчас там вакцинировали 80 – 90% людей, и те страны перешли в нормальную жизнь.
Это делали из-за жесткой политики государства. У государства должно быть лидерство.
Напомним, что 3 ноября антивакцинаторы перекрыли центр Киева. Их поддержала нардеп Надежда Савченко. Протестующие заблокировали движение по таким улицам как Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.
Фурса прокомментировал антивакцинаторские протесты: смотрите видео
Ситуация с вакцинацией в Украине
- Уже со следующей недели в Украине начнут отстранять невакцинированных педагогов и чиновников от работы.
- Известно, что 18 миллионов украинцев уже получили хотя бы одну прививку.
- Согласно опросу социологической группы, от 40% до 55% украинцев до сих пор не желают вакцинироваться.
- По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, антивакцинаторские настроения быстро исчезают, когда человек оказывается в реанимации. В то же время протесты – это прежде всего пренебрежение к нашим медикам и семьям, которые потеряли своих родных.