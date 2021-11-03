Шабаш городских сумасшедших, – Фурса о митинге антивакцинторов под Верховной Радой

Антивакцинаторы вышли на протест в центре столицы. Некоторых из них, вероятно, проплатили. Но большая часть митингующих просто были идейниками.

Некоторые из них считают, что их могут чипировать или проводить медицинские опыты. Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его словам, часть из антивакцинаторов являются идейно сумасшедшими.

Я считаю, что это был шабаш городских сумасшедших. Но, к сожалению, их (антивакцинаторов – 24 канал) много,

– подчеркнул Фурса.

Он отметил, что в отношении таких людей не работают рациональные аргументы. Их может заставить вакцинироваться только государство.

Ситуация на Западе

Как пояснил эксперт, в государствах Западной Европы также были достаточно высоки антивакцинаторские настроения. В то же время сейчас там вакцинировали 80 – 90% людей, и те страны перешли в нормальную жизнь.

Это делали из-за жесткой политики государства. У государства должно быть лидерство. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Напомним, что 3 ноября антивакцинаторы перекрыли центр Киева. Их поддержала нардеп Надежда Савченко. Протестующие заблокировали движение по таким улицам как Грушевского, Липской, Лютеранской и Институтской.

Фурса прокомментировал антивакцинаторские протесты: смотрите видео

Ситуация с вакцинацией в Украине