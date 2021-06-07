От нас зависит, помогут ли нам союзники, – Шабунин о "Северном потоке-2"

Украина сама не справится с вопросом достройки "Северного потока", для этого нужны союзники. Впрочем, помогут ли другие государства, зависит именно от действий украинской власти.

Поэтому Украина должна показать западным партнерам реальное воплощение реформ. Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Свою работу должна сделать власть, – Шабунин о "Северном потоке-2"

Он подчеркнул, свою работу должна сделать власть. Мол, почему Германия должна учитывать интерес нашего государства, а не свой экономический, если в Украине:

сносят корпоративное управление "Нафтогаза";

не проводят судебную реформу;

атакуют коррупционные институты

По его словам, почему Соединенные Штаты должны бороться за Украину и ее интерес, а не ссориться с немцами из-за их интереса.

Мы не справимся сами с этой историей. Но от нас, от нашей власти зависит, помогут ли нам союзники в этой борьбе. Как вы видите, пока с этим реальная проблема,

– отметил Виталий Шабунин.

Он также подчеркнул, что со стороны западных союзников четко сказано по этому вопросу, уже не в дипломатических завуалированных формах. Поэтому каждый раз, когда власть не проводит нужные Украине реформы, она отрывает нас от интеграции с НАТО и ЕС.

"И отрывает западную помощь не только в вопросах "Северного потока-2", но и в отношении войны с Россией. Нет среднего варианта, уникального пути. Есть либо западный вектор Украины – евроатлантическая интеграция, либо поглощение Россией", – рассказал глава ГПК.

Виталий Шабунин о достройке "Северного потока-2": видео

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