Шаг за шагом освобождаем нашу землю, но ситуация на Донбассе очень тяжелая, – Зеленский

Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российская армия пытается точечно собрать превосходящие силы для все большего давления на украинских защитников.

Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал. Сейчас в Донбассе сосредоточен максимум боевой мощи российской армии.

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По словам Зеленского, ключевыми мишенями для вражеской армии в этом направлении остается несколько населенных пунктов. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Авдеевке, Курахове и Славянске.

Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые несмотря на техническое и кое-где количественное преимущество оккупантов, героически держат оборону,

– подчеркнул президент.

Обстрелы оккупантов не утихают

Зеленский также рассказал, что российские захватчики 30 мая в очередной раз обстреляли Харьков. Через границу они атаковали и территорию Сумской области. В то же время идет борьба за Херсонщину.

"Шаг за шагом освобождаем нашу землю и постепенно приближаемся к той точке, в которой России все-таки придется отложить оружие, сосчитать всех своих убитых и перейти к дипломатии. Обязательно придется", - добавил глава государства.

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 30 мая: смотрите видео