27 октября зафиксировали несколько случаев таких атак, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Бескрестнов "Флеш". Он предупредил, что эти мины самоликвидируются через определенное время, поэтому подходить к ним или подъезжать на машине – очень опасно. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, какой радиус поражения этих мин и как далеко может залететь "Шахед" с противотанковыми минами.

Какой радиус поражения мины и когда она самоуничтожается?

Нарожный рассказал, что для этого Россия использует стандартные советские мины, которые использовали для дистанционного минирования. Радиус поражения у нее несколько метров. Она рассчитана на то, чтобы повредить танк или гусеничную технику. Такие мины имеют очень чувствительные магнитные датчики: если рядом проедет машина или пройдет человек, имеющий что-то металлическое, например, лопату, – эта мина взорвется, так же, если на нее наступят.

Срок самоуничтожения противотанковой мины – около 3 – 4 дней, а процесс разминирования – очень сложный. Если мина где-то спала, то ее уничтожают с большого расстояния, чтобы человек, который этим занимается, не получил травм. То есть ее уничтожают из снайперской винтовки, пулемета, или же взрывают.

Противотанковая мина, которую цепляют на "Шахед" / Сергей Бескрестнов

Как далеко может залететь "Шахед" с противотанковыми минами?

Вес одной противотанковой мины около 2 – 3 килограммов, по словам Нарожного. То есть, она относительно небольшая. В то же время "Шахеды" могут нести разную боеголовку, как 15 килограммов, так и от 50 до 80 килограммов. В таком случае дополнительные 6 – 10 килограммов не сыграют большой роли для дальности полета дронов. Следовательно, по мнению военного эксперта, даже с противотанковыми минами, "Шахед" может преодолевать около тысячи километров.

Можно уменьшить боеголовку и подвесить две мины. Можно и не уменьшать. У "Шахеда" довольно большой бак, он может пролететь несколько сотен километров даже с этими дополнительными минами. То есть, абсолютно реально эти мины могут долететь до Львова. Вся Украина под угрозой такого дистанционного минирования,
– предупредил Нарожный.

Он подчеркнул, если после атаки "Шахедами" вы видите что-то железное и не знаете, что это – ни в коем случае нельзя проверять лопатами, граблями или касаться руками.

Как Россия меняет оружие, чтобы убивать украинцев?

  • 25 октября Россия атаковала Харьков БпЛА типа "Молния", что выступал носителем для двух FPV-дронов. Как следствие – один дрон попал в крышу частного дома, другой в фасад здания, а сам носитель упал на крышу общежития вообще в другом районе.

  • Так называемые дроны-матки, когда к одному дрону прикрепляют другие, россияне используют и на фронте, в частности на Добропольском направлении, чтобы уничтожать логистику ВСУ. Пока наши защитники фиксируют лишь единичные применения дронов-маток, однако есть опасность, что враг масштабирует такое применение дронов.

  • Кроме дронов, оккупанты также модернизировали управляемые авиационные бомбы. Если раньше дальность поражения КАБов составляла 40 – 100 километров, то теперь такие средства поражения могут долетать до 200 километров, и уже атаковали Одесскую и Полтавскую области.