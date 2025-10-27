27 жовтня зафіксували кілька випадків таких атак, повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Бескрестнов "Флеш". Він попередив, що ці міни самоліквідовуються через певний час, тому підходити до них або під'їжджати машиною – дуже небезпечно. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, який радіус ураження цих мін та як далеко може залетіти "Шахед" з протитанковими мінами.
Який радіус ураження міни і коли вона самознищується?
Нарожний розповів, що для цього Росія використовує стандартні радянські міни, які використовували для дистанційного мінування. Радіус ураження в неї кілька метрів. Вона розрахована на те, щоб пошкодити танк або гусеничну техніку. Такі міни мають дуже чутливі магнітні датчики: якщо поруч проїде машина або пройде людина, що матиме щось металеве, наприклад, лопату, – ця міна вибухне, так само, якщо на неї наступлять.
Термін самознищення протитанкової міни – близько 3 – 4 днів, а процес розмінування – дуже складний. Якщо міна десь спала, то її знищують з великої відстані, щоб людина, яка цим займається, не зазнала травм. Тобто її знищують зі снайперської гвинтівки, кулемета, або ж підривають.
Протитанкова міна, яку чіпляють на "Шахед" / Сергій Бескрестнов
Як далеко може залетіти "Шахед" з протитанковими мінами?
Вага однієї протитанкової міни близько 2 – 3 кілограмів, за словами Нарожного. Тобто, вона відносно невелика. Водночас "Шахеди" можуть нести різну боєголовку, як 15 кілограмів, так і від 50 до 80 кілограмів. У такому випадку додаткові 6 – 10 кілограмів не зіграють великої ролі для дальності польоту дронів. Отже, на думку військового експерта, навіть з протитанковими мінами, "Шахед" може долати близько тисячі кілометрів.
Можна зменшити боєголовку та підвісити дві міни. Можна і не зменшувати. У "Шахеда" доволі великий бак, він може пролетіти декілька сотень кілометрів навіть з цими додатковими мінами. Тобто, абсолютно реально ці міни можуть долетіти до Львова. Уся Україна під загрозою такого дистанційного мінування,
– попередив Нарожний.
Він наголосив, якщо після атаки "Шахедами" ви бачите щось залізне і не знаєте, що це – ні в якому разі не можна перевіряти лопатами, граблями чи торкатися руками.
Як Росія змінює зброю, щоб вбивати українців?
25 жовтня Росія атакувала Харків БпЛА типу "Молнія", що виступав носієм для двох FPV-дронів. Як наслідок – один дрон влучив у дах приватного будинку, інший у фасад будівлі, а сам носій впав на дах гуртожитку взагалі в іншому районі.
Так звані дрони-матки, коли до одного дрона прикріпляють інші, росіяни використовують і на фронті, зокрема на Добропільському напрямку, аби нищити логістику ЗСУ. Поки наші захисники фіксують лише поодинокі застосування дронів-маток, проте є небезпека, що ворог масштабує таке застосування дронів.
Окрім дронів, окупанти також модернізували керовані авіаційні бомби. Якщо раніше дальність ураження КАБів становила 40 – 100 кілометрів, то тепер такі засоби ураження можуть долітати до 200 кілометрів, і вже атакували Одещину та Полтавщину.