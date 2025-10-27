27 жовтня зафіксували кілька випадків таких атак, повідомив у своєму телеграм-каналі Сергій Бескрестнов "Флеш". Він попередив, що ці міни самоліквідовуються через певний час, тому підходити до них або під'їжджати машиною – дуже небезпечно. Військовий експерт Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, який радіус ураження цих мін та як далеко може залетіти "Шахед" з протитанковими мінами.

До речі КАБи несуть смерть і руйнування: що це за зброя і чому долітають вже до Одещини та Полтавщини

Який радіус ураження міни і коли вона самознищується?

Нарожний розповів, що для цього Росія використовує стандартні радянські міни, які використовували для дистанційного мінування. Радіус ураження в неї кілька метрів. Вона розрахована на те, щоб пошкодити танк або гусеничну техніку. Такі міни мають дуже чутливі магнітні датчики: якщо поруч проїде машина або пройде людина, що матиме щось металеве, наприклад, лопату, – ця міна вибухне, так само, якщо на неї наступлять.

Термін самознищення протитанкової міни – близько 3 – 4 днів, а процес розмінування – дуже складний. Якщо міна десь спала, то її знищують з великої відстані, щоб людина, яка цим займається, не зазнала травм. Тобто її знищують зі снайперської гвинтівки, кулемета, або ж підривають.



Протитанкова міна, яку чіпляють на "Шахед" / Сергій Бескрестнов

Як далеко може залетіти "Шахед" з протитанковими мінами?

Вага однієї протитанкової міни близько 2 – 3 кілограмів, за словами Нарожного. Тобто, вона відносно невелика. Водночас "Шахеди" можуть нести різну боєголовку, як 15 кілограмів, так і від 50 до 80 кілограмів. У такому випадку додаткові 6 – 10 кілограмів не зіграють великої ролі для дальності польоту дронів. Отже, на думку військового експерта, навіть з протитанковими мінами, "Шахед" може долати близько тисячі кілометрів.

Можна зменшити боєголовку та підвісити дві міни. Можна і не зменшувати. У "Шахеда" доволі великий бак, він може пролетіти декілька сотень кілометрів навіть з цими додатковими мінами. Тобто, абсолютно реально ці міни можуть долетіти до Львова. Уся Україна під загрозою такого дистанційного мінування,

– попередив Нарожний.

Він наголосив, якщо після атаки "Шахедами" ви бачите щось залізне і не знаєте, що це – ні в якому разі не можна перевіряти лопатами, граблями чи торкатися руками.

Як Росія змінює зброю, щоб вбивати українців?