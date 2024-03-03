Удар "Шахеда" по многоэтажке в Одессе: дрон мог иметь усиленную часть
Россия 2 марта атаковала Одессу "Шахедами", один из них – попал в девятиэтажку и вызвал значительные разрушения. Вероятно, беспилотник мог иметь усиленную боевую часть.
Такое мнение в эфире телемарафона высказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что сейчас эксперты работают над изучением этого и исследуют обломки "Шахеда", которые удалось обнаружить на месте, передает 24 Канал.
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"Шахед" мог иметь усиленную боевую часть
Гуменюк сообщила, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция и разбор завалов. Вероятно, специалисты смогут обнаружить дополнительные обломки "Шахеда", который атаковал многоэтажку. Беспилотник разрушил сразу 18 квартир, один подъезд полностью обвалился, а в Офисе генпрокурора заявляли, что ранее дроны-камикадзе не наносили таких разрушений, поэтому в ОК "Юг" предполагают, что БПЛА мог иметь усиленную боевую часть.
Не исключено, что могла быть усиленная боевая часть. Враг постоянно работает над совершенствованием того, чем атакует нас. Мы видели уже модификации ракет, которые у них есть на остатках, они пытаются их каким-то образом подстроить под имеющиеся планы. Видим, что они используют управляемые авиабомбы, напомню – это тоже модификация определенная. Поэтому мы понимаем, что изменения в вооружении, которое будет применять враг, продолжаются,
– подчеркнула Гуменюк.
Вместе с тем, в ОК "Юг" не стали говорить, каким типом "Шахедов" атаковали Одессу. Гуменюк заявила, что эксперты, прокуратура и полиция сейчас проводят все необходимые экспертизы и исследования. Она добавила, что когда будут готовы результаты, тогда и озвучат, каким именно "Шахедом" нанесли удар по многоэтажке.
Циничная атака "Шахедами" 2 марта: главное
- Враг ночью 2 марта атаковал Одесскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы обороны Юга сообщили, что всего оккупанты применили 8 беспилотников, силы и средства ПВО сбили 7 из них. К сожалению, один из дронов постоянно маневрировал между многоэтажками, что затрудняло работу Воздушных сил. Как следствие – "Шахед" попал в девятиэтажку и вызвал значительные разрушения.
- Так, было разрушено 18 квартир, один из подъездов обвалился. Кроме того, многоэтажки, которые расположены рядом с местом атаки, остались без отопления, поскольку была повреждена критическая инфраструктура.
- Террористическая атака россиян оборвала жизни 9 человек, сейчас поисково-спасательная операция продолжается. Среди погибших двое младенцев – 3-летний Марк и 4-месячный Тимофей.