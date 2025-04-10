"Шахед" ударил по многоэтажке на Житомирщине: есть погибший, среди 5 пострадавших – ребенок

В четверг, 10 апреля, российские военные в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". В частности, вечером дрон попал в многоэтажку в поселке Озерном Житомирского района.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника областной военной администрации Виталия Бунечко. По состоянию на 20:29 известно о гибели 1 человека, еще 5 человек – пострадали.

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Что известно о последствиях атаки

Среди пострадавших в результате российского удара, находящихся в больницах области, – ребенок 2011 года рождения. Кроме того, повреждены по меньшей мере 5 домов.

На месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. На территории общины разворачивают помещения для обогрева и оказания помощи.

Сообщается, что жители пострадавших квартир получат строительные материалы и необходимую поддержку в устранении разрушений.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Начальник ОВА рассказал о последствиях удара: смотрите видео

Напомним, воздушную тревогу в Житомирской области объявили в 17:02, а об отбое угрозы сообщили в 20:08.

К слову, украинцев предупреждают о новой опасности – российские беспилотники начали разбрасывать взрывоопасные предметы. В ГСЧС и МВД показали элементы из дронов, похожие на трубу с квадратными насечками, диаметром около 5 сантиметров, а длиной – от 35 до 40 сантиметров.

Обратите внимание! Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не трогайте его. Звоните по телефону 101, 102 или 112.