Румыния подтвердила, что на ее территорию мог упасть "Шахед": как на это отреагировали в НАТО

В ночь на 4 сентября российские военные атаковали "Шахедами" Одесщину. В ГНСУ тогда сообщили, что два дрона упали на территории Румынии.

Поначалу в стране это отрицали. Позже министр обороны подтвердил, что обнаружили обломки "Шахедов" на территории Румынии. Рассказываем, как на это отреагировали в НАТО.

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Альянс следит за ситуацией

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и держим связь с нашим союзником Румынией,

– прокомментировал официальный представитель НАТО Дилан Уайт.

Этими словами отреагировали на информацию от Бухареста о том, что у Дуная обнаружили фрагменты. Это могут быть обломки "Шахедов", которыми россияне атаковали Одесскую область в ночь на 4 сентября.

Он также отметил, что Румыния проводит расследование и сообщила об этом на заседании Совета НАТО.

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