"Шахеды" снова летели на Украину: воздушная тревога звучила в нескольких областях

Российские захватчики вечером 7 декабря пустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" по Украине. Тревоги начали раздаваться в нескольких областях нашего государства.

Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Что известно об атаке "Шахедами"

Прошлой ночью россияне тоже атаковали "Шахедами"

В ночь на 7 декабря российские захватчики пускали по Украине беспилотники типа "Шахед". Тогда российская армия запустила 18 беспилотных летательных аппаратов.

В Воздушных силах отметили, что нашей противовоздушной обороне удалось сбить 15 из 18 "Шахедов". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

В результате атаки пострадала Одесская область. Там была поврежденна припортовая инфраструктура Подунавья, в том числе складское помещение, элеватор и грузовик.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что на этот раз беспилотники летели по типичному для россиян маршруту. Их запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Стоит отметить, что "Шахеды" представляют большую угрозу украинским гражданам, поэтому нужно находиться в укрытиях, если предупреждали об угрозе их применения. Чем опасны эти российские беспилотники – читайте в материале.