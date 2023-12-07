"Шахеды" снова летели на Украину: воздушная тревога звучила в нескольких областях
7 декабря 2023, 21:47Читати новину українською
Российские захватчики вечером 7 декабря пустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" по Украине. Тревоги начали раздаваться в нескольких областях нашего государства.
Людей просят немедленно пройти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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Что известно об атаке "Шахедами"Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.23:11 По всем областям раздался отбой воздушной тревоги.21:26 В Воздушных силах рассказали, что очередная группа ударных БПЛА типа "Шахед" находится в Запорожской области. Она двигается в направлении Днепропетровской области.21:08 Воздушные силы предупредили об угрозе жителей Павлограда в Днепропетровской области. Жителей города призвали пройти в укрытие.20:48 В Воздушных силах отметили, что российские беспилотники двигаются в направлении Днепропетровской области. Там звучали сигналы тревоги.20:45 Воздушные силы сообщили об угрозе применения вражеских беспилотников в Запорожской области. Жителей призвали направляться в укрытие гражданской защиты.
Прошлой ночью россияне тоже атаковали "Шахедами"
- В ночь на 7 декабря российские захватчики пускали по Украине беспилотники типа "Шахед". Тогда российская армия запустила 18 беспилотных летательных аппаратов.
- В Воздушных силах отметили, что нашей противовоздушной обороне удалось сбить 15 из 18 "Шахедов". Для их ликвидации были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
- В результате атаки пострадала Одесская область. Там была поврежденна припортовая инфраструктура Подунавья, в том числе складское помещение, элеватор и грузовик.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что на этот раз беспилотники летели по типичному для россиян маршруту. Их запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
- Стоит отметить, что "Шахеды" представляют большую угрозу украинским гражданам, поэтому нужно находиться в укрытиях, если предупреждали об угрозе их применения. Чем опасны эти российские беспилотники – читайте в материале.