Зеленский прокомментировал проблемы с ротацией, враг атаковал Харьков: хронология 774 дня войны

7 апреля 2024, 06:16
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Украинские защитники продолжают держать линию фронта на Востоке и Юге, не давая россиянам продвигаться вперед. В то же время уничтожают российских захватчиков: их личный состав и технику.

Воскресенье, 7 апреля, – это уже семьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. Читайте в этом материале хронологию главных событий за этот день.

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01:05, 07 апреля

Атака "Шахедов"

В конце суток 6 апреля объявили тревогу на Юге и Востоке. Впоследствии в Воздушных силах заявили о беспилотниках, которые запустили оккупанты. Взрывы слышали, в частности, в Харькове. Один из дронов попал в частный дом – вспыхнул пожар.

00:38, 07 апреля

Проблемы с ротацией

Комментируя вопрос ротаций, президент Зеленский заявил, что не все бригады одинаково легко заменить.

Скажу честно: мы видим, у каких бригад никогда не было прорыва, а в каких были. Все устают, их нужно отпустить. Но на замену нужно такое же количество ребят с таким же опытом,
– сказал он.

Глава государства добавил, что если провести ротацию ненадлежащим образом, то существует более высокий риск продвижения врага.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак