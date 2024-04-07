Зеленский прокомментировал проблемы с ротацией, враг атаковал Харьков: хронология 774 дня войны

Украинские защитники продолжают держать линию фронта на Востоке и Юге, не давая россиянам продвигаться вперед. В то же время уничтожают российских захватчиков: их личный состав и технику.

Воскресенье, 7 апреля, – это уже семьсот семьдесят четвертые сутки с начала широкомасштабной российско-украинской войны. Читайте в этом материале хронологию главных событий за этот день.

Смотрите также Россия цинично ударила по мирным в Харькове, атака на Херсонщину: хронология 773 дня войны