Воздушная тревога длилась почти 6 часов: КГВА отчиталась о последствиях ночной атаки на Киев
Источник:КГВА
Киевская область подверглась атаке ударных дронов-камикадзе врага ночью 3 октября. БПЛА прилетали и к Киеву – несколькими волнами и в разном количестве.
Воздушная тревога в Киеве длилась почти 6 часов. КГВА пишет, что первые группы дронов враг запустил еще до полуночи, а в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые.
Этой же ночью В Ивано-Франковске прогремели взрывы: туда враг запустил "Шахеды"
Однако ни один из российских дронов цели не достиг. Примерно полтора десятка ударных беспилотников обезвредили силы ПВО. В Деснянском районе зафиксировали падение обломков, но последствия минимальны – обошлось без разрушений, пожара и пострадавших.
Атака на Киев дронами-камикадзе 3 октября: что известно
Воздушную тревогу в Киеве объявили еще 2 октября в 23.14, а отбой дали только на следующие сутки утром, в 04:49. За эти почти 6 часов "Шахеды" подлетали в столицу Украины несколькими волнами и с разных сторон.
Утром Киевская ГВА опубликовала первый отчет о ночной атаке врага. В нем говорится, что российская армия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву. Тактика и приемы неизменны уже много месяцев: это нападение ночью, использование БПЛА типа Shahed, залеты на город с разных направлений и высот и группами с разным количеством дронов.
Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом примерно полтора десятка ударных беспилотников,
– указано в отчете.
Тип и количество дронов укажут в своих отчетах уже Воздушные силы.
В результате атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков – в Деснянском районе. Но, как отметили в КГВА, последствия минимальны – без разрушений, пожара и информации о пострадавших.
В итоге власти в очередной раз подчеркнула, обратившись к киевлянам и гостям города: всегда соблюдайте правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!
Обратим внимание, что в течение этой ночи взрывы и работу ПВО слышали не только в Киеве, а в Ивано-Франковске, в Хмельницкой области, а Харьков обстреляли КАБами, разрушив многоэтажный дом.