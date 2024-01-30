Оккупанты ударили по Киевщине "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

Россия активизировала использование ударных дронов-камикадзе. В частности, этой ночью она направила их против Киевщины.

В ночь на 30 января враг атаковал Киевскую область. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

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Возник пожар

В Киевской военной администрации сообщили, что в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Кроме этого повреждения получили административное здание и ангар. Также три автомобиля.

Известно, что из-за атаки врага возник пожар одного из складских помещений. Вполиции Киевщинырассказали, что в другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли. Впоследствии спасатели потушили пожар.

По предварительным данным жертв и пострадавших среди населения нет

говорится в сообщении.

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