Враг атаковал дронами Николаев: произошел пожар на предприятии, поврежден склад и не только
Российские войска ночью 28 февраля атаковали ударными БПЛА Николаев. В результате враждебных действий есть повреждения.
Известно, что пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Виталия Кима, главы Николаевской ОВА.
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"Шахеды" атаковали Николаев
Указывается, что ночью около 00:16 агрессор атаковал Николаев БпЛА типа Shahed 131/136.
В результате падения обломков на территории производственного предприятия возник пожар. Глава ОВА сообщил, что пожар оперативно ликвидировали.
Огнем полностью уничтожен грузовой фургон. Кроме того, повреждено складское помещение и другой грузовой фургон.,
– говорится в сообщении.
По данным главы ОВА, пострадавших нет.
Добавим, что известно, что в ночь на 28 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены 5 "Шахедов".
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Напомним, что вечером 27 февраля Россия нанесла удар по Украине, в частности, серия взрывов раздалась в Сумах. Было зафиксировано 5 попаданий в один из районов города.
В результате атаки также есть пострадавшие. Предварительно, травмированы два человека.