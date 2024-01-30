Удары по предприятиям, подстанции и складам: все, что известно об атаке "Шахедами" 30 января

В ночь на 30 января российская армия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказалась гражданская инфраструктура, предприятия и склады.

К сожалению, разрушений избежать не удалось. Все, что известно о массированной атаке дронами-камикадзе 30 января – сообщает 24 Канал.

Интересно В Воздушных силах рассказали, что делают с "Шахедами", которые удалось посадить

Враг запустил 35 "Шахедов"

Воздушная тревога начала распространяться по Украине около 20:30 29 января. В Воздушных силах проинформировали, что причиной этого стали пуски "Шахедов". Тревога продолжалась до 01:48 и охватила почти всю Украину. Угрозу "Шахеды" не представляли только для западных областей и Киева, однако в Киевской области – тревога была.

На утро 30 января Воздушные силы сообщили, что враг запустил 35 "Шахедов" с трех направлений:

Приморско-Ахтарск (Краснодарский край),

Курск,

мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, оккупанты также ночью запустили две зенитные управляемые ракеты С-300 по территории Донецкой области.

Силы и средства ПВО уничтожили 15 вражеских дронов-камикадзе в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях. К слову, к отражению вражеской атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как пояснили в Воздушных силах, часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией.

Какие последствия массированной атаки дронами-камикадзе

К сожалению, последствий избежать не удалось, и зафиксированы разрушения как от падения обломков БПЛА, так и попадания.

Днепропетровская область

В Днепропетровские области оккупанты направили "Шахеды" на Криворожский район. Один дрон-камикадзе удалось сбить защитникам ВзК "Восток", однако другой попал в гражданскую инфраструктуру. Как сообщили в ОВА, под ударом оказался частный дом, где после попадания вспыхнул пожар. Спасатели сразу прибыли на место событий и ликвидировали возгорание.



Последствия атаки в Криворожском районе / Фото Днепропетровская ОВА

Николаевская область

Сбили вражеский дрон-камикадзе и над Николаевской областью, однако от падения обломков пострадал грузовик. Как сообщили в ОВА, от обломков загорелся грузовой автомобиль. Огонь охватил 70 квадратных метров. Как уточнили в ГСЧС, грузовик перевозил семена подсолнечника.



В Николаевской области сгорел грузовик / Фото Силы обороны Юга

Херсонская область

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты направили на Херсонскую область два "Шахеда". Как добавили в Силах обороны Юга, под ударом оказалось агропредприятие. Дроны-камикадзе попали на территории самого предприятия, а также в одно из зданий.

На месте атаки вспыхнул пожар, масштабы разрушений пока еще уточняются. Спасатели сейчас уже ликвидировали возгорание.



В Херсонской области атаковали агропредприятие / Фото Силы обороны Юга

К слову, в зоне ответственности ОК "Юг" было уничтожено 5 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Харьковская область

Оккупанты направили по меньшей мере 6 "Шахедов" для атаки Змиева в Харьковской области. Как сообщил Олег Синегубов, под российской атакой оказалось гражданское предприятие и частные жилые дома.

Последствия атаки "Шахедов" в Харьковской области / Фото Харьковская ОВА

Черкасская область

Враг атаковал беспилотниками и Уманский район Черкасской области. Как сообщили в Черкасский ОВА, "Шахед" попал по заброшенной постройке. В то же время еще один ударный БПЛА успешно уничтожили украинские защитники.

Киевская область

В Киевской области из-за атаки врага возник пожар на одном из складских помещений. В другом административном помещении специалисты-криминалисты зафиксировали возгорание кровли.

Впоследствии спасатели потушили пожар. Кроме этого, повреждены три транспортных средства.

Последствия атаки в Киевской области / Фото Национальная полиция Украины и ГСЧС

Есть повреждения на одной из подстанций

В Укрэнерго сообщили, что под прицелом врага также были и объекты критической инфраструктуры. Впрочем, благодаря согласованным действиям энергетиков и военных, массированная атака не повлекла критических последствий для сбалансированной работы энергосистемы.

В то же время повреждений избежать не удалось. На одной из подстанций зафиксировано повреждение оборудования.

К сожалению, есть повреждения оборудования на одной из подстанций Укрэнерго в центральном регионе. Сейчас продолжается заживление промышленных потребителей по резервным схемам. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса, созданного Укрэнерго,

– говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие

Пострадавшие в результате массированной атаки "Шахедами" есть в Николаевской и Харьковской областях. Всего пострадало 3 человека.

Так, обломки сбитого дрона-камикадзе упали на грузовик в Николаевской области во время движения. Водитель получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего медики оценивают как стабильное.

В Харьковской области получили ранения мужчины 52 и 61 года, первый – госпитализирован, медики оценивают его состояние как среднее. Второй пострадавший получил помощь на месте.

Информация о пострадавших в других областях не поступала.