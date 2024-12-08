"Шахеды" атакуют Киевскую область: на подступах к столице работает ПВО

Российские войска 8 декабря в очередной раз атакуют украинские города ударными БпЛА. Так, под прицелом врага оказалась Киевская область.

Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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На Киевщине работает ПВО

Оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграмме.

В КОВА вечером 8 декабря сообщили, что в воздушном пространстве зафиксировано вражеские БпЛА.

Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – добавили в ОВА.

Там также отметили, что нужно придерживаться информационной тишины. В ОВА отметили, что нельзя фиксировать и выкладывать в сеть работу наших защитников.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что Россия еще днем 8 декабря запустила на территорию Украины "Шахеды". Куда дошла тревога и где сейчас фиксируют вражеские ударные БпЛА читайте в материале 24 Канала.