"Шахеды" атакуют Киев и область: работают силы ПВО

Российские войска вечером 18 марта в очередной раз запустили ударные БпЛА. Под прицелом врага оказалась Киевская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

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Враг атакует Киевскую область

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

В половине 9 часов вечера в Киевской области зафиксировали движение вражеских БпЛА. По вражеским целям работает противовоздушная оборона

В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В КГГА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Отметим, что в 20:38 стало известно о взрывах в Киеве. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что в столице работает ПВО и призывает жителей быть в укрытиях.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что в ночь на 18 марта враг также запускал свои ударные БПЛА по Украине. Известно, что противник атаковал тогда 137-ю дронами. Вследствие российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасская область.