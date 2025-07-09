"Шахеды" атакуют Львовскую область: силы ПВО работают по вражеским целям

Оккупанты не прекращают террор украинских городов. Ночью 9 июля на Львовщине прогремели взрывы.

По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Максима Козицкого.

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Взрывы на Львовщине

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Вечером 8 июля российские войска снова запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Под прицел врага попала Львовщина.

Так, в 2:47 9 июля глава ОВА сообщил, что на Львовщине работает ПВО.

Ничего не снимайте и нигде не публикуйте!

– подчеркнул Козицкий.

Добавим, что в половине 3 часов ночи глава местной ОВА сообщал, что вражеские ударные беспилотники заходят во Львовскую область.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

К слову, этой ночью взрывы прогремели в ряде областей Украины. В частности, под атакой российских дронов оказался Харьков. Там в течение 10 минут в городе прогремело 5 взрывов.

Отметим, что ночью около 3 часов ночи в Воздушных силах информировали все области Украины о ракетной опасности. Так, было зафиксирован взлет 2 МиГ-31К.