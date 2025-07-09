По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ОВА Максима Козицького.

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Вибухи на Львівщині

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня російські війська знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Під приціл ворога потрапила Львівщина.

Так, о 2:47 9 липня глава ОВА повідомив, що на Львівщині працює ППО.

Нічого не знімайте і ніде не публікуйте!

– наголосив Козицький.

Додамо, що о пів на 3 годину ночі глава місцевої ОВА повідомляв, що ворожі ударні безпілотники заходять у Львівську область.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

До слова, цієї ночі вибухи пролунали в низці областей України. Зокрема, під атакою російських дронів опинився Харків. Там протягом 10 хвилин в місті пролунало 5 вибухів.

Зазначимо, що вночі близько 3 години ночі в Повітряних силах інформували всі області України про ракетну небезпеку. Так, було зафіксовано зліт 2 МіГ-31К.