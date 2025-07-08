По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.

Дивіться також Дрон окупантів пролетів над фермерами на Херсонщині: в мережі поширили відео

Ворог атакує Запоріжжя

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Ввечері 8 липня окупанти знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема і на Запоріжжі.

О 22:45 Іван Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих повітряних цілях.

"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – звернувся до жителів регіону глава ОВА.

О 22:48 він інформував про вибухи у Запорізькій області.

Станом на 22:54 в регіоні все ще лунає тривога.

До слова, під прицілом ворога цього вечора опинився і Миколаїв. Так, там такоє пролунали вибухи.