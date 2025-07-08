По ворожих цілях працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, очільника ОВА.
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Ворог атакує Запоріжжя
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Ввечері 8 липня окупанти знову запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу, зокрема і на Запоріжжі.
О 22:45 Іван Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих повітряних цілях.
"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – звернувся до жителів регіону глава ОВА.
О 22:48 він інформував про вибухи у Запорізькій області.
Станом на 22:54 в регіоні все ще лунає тривога.
До слова, під прицілом ворога цього вечора опинився і Миколаїв. Так, там такоє пролунали вибухи.