Россияне снова запустили "Шахеды": тревога дошла до Киевщины

Российская армия днем 19 января запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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