Россияне снова запустили "Шахеды": тревога дошла до Киевщины
Российская армия днем 19 января запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда направляются вражеские БпЛА
Группа ударных БпЛА с Полтавщины на север Днепропетровской области. БпЛА на Киевщине в районе Обухова. Курсом на Васильков. На Киевщине работает ППО. БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. Новые группы ударных БПЛА заходят на Сумщину.
Группа ударных БпЛА с Полтавщины на север Днепропетровской области.
БпЛА на Киевщине в районе Обухова. Курсом на Васильков.
На Киевщине работает ППО.
БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
Новые группы ударных БПЛА заходят на Сумщину.