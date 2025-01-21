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21 января 2025, 19:17
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Россияне снова запустили "Шахеды": куда движутся вражеские БПЛА

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 21 января запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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19:44, 21 января

  • БПЛА на северо-востоке и западе Сумщины, курс – юго-западный/юго-восточный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс – западный/северо-западный.
19:31, 21 января

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с восточного направления.

19:28, 21 января

Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-восточного направления.

19:04, 21 января

Новые группы вражеских ударных БПЛА на северо-востоке Сумщины, курс –  юго-западный.

18:49, 21 января

Вражеский ударный БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

18:44, 21 января

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

18:20, 21 января

Вражеский ударный БПЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.

18:19, 21 января

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.