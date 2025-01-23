Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки
Российские войска днем 23 января снова запустили по Украине свои ударные БПЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда направляются вражеские дроны
Ударный БПЛА на границе Полтавской и Кировоградской областей. Несколько групп ударных БПЛА с Черниговщины движутся в направлении Киевщины. Ударный БПЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область. БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.
Ударный БПЛА на границе Полтавской и Кировоградской областей.
Несколько групп ударных БПЛА с Черниговщины движутся в направлении Киевщины.
Ударный БПЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую область.
БПЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.