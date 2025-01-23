Россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Российские войска днем 23 января снова запустили по Украине свои ударные БПЛА. Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда направляются вражеские дроны