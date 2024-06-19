"Шахеды" атаковали Запад Украины: была угроза для Львова, работало ПВО
Ночью 19 июня дроны-камикадзе "Шахед" атаковали Украину. По состоянию на 3 утра большая группа залетела во Львовскую область.
Местные власти призывали жителей Львовщины быть особенно осторожными и перейти в укрытие. Напоминаем, в безопасных местах следует находиться до отбоя.
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"Шахеды" атаковали Львовскую область
В 2:33 на Львовщине из-за угрозы вражеских ударных беспилотников объявили воздушную тревогу. Через несколько минут председатель ОВА Максим Козицкий написал, что в воздушном пространстве Львовской области зафиксировали "Шахеды".
Впоследствии, в 2:58, он предупредил, что БПЛА летят в направлении Львова. Время их подлета – меньше чем 10 минут.Оперативно о взрывах и других угрозах читайте в телеграм-канале 24 Канала. Только проверенная информация.
Мэр города Андрей Садовый призвал львовян находиться в укрытиях.
"Шахеды" в нашем регионе. Будьте в безопасном месте!,
– написал он.
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В области работает ПВО: в городе слышали взрывы
Мониторинговые каналы заявили, что в области работает ПВО. Впоследствии это подтвердил и городской голова. Также некоторые местные жители сообщили, что слышали звуки взрывов.
Не снимайте работу ПВО. Всем оставаться в безопасном месте,
– написал Садовый.
"Вражеский беспилотник в окрестностях Львова. Ничего не снимаем, нигде не выкладываем", – добавил Максим Козицкий.
В 03:35 в области отменили тревогу. "Спасибо за работу нашим ППО", – написал в это время Андрей Садовый.