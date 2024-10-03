"Шахеды" добрались до Киевщины: в области работает ПВО
Россия провождает атаковать Украину с воздуха. В частности, взрывы прогремели в Киевской области.
Россия атакует Украину "Шахедами" днем 3 октября. В Киевской области слышны взрывы.
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В регионе было громко
В Киевской областной военной администрации рассказали о том, что зафиксировано движение ударных дронов-камикадзе. Там работают силы противовоздушной обороны, поэтому может быть громко.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
Ранее в столице и области звучала воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения. Позже в Киеве объявили отбой.