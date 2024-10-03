Росія атакує Україну "Шахедами" вдень 3 жовтня. У Київській області чути вибухи.

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В регіоні було гучно

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли про те, що зафіксовано рух ударних дронів-камікадзе. Там працюють сили протиповітряної оборони, тож може бути гучно.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,

– мовиться в повідомленні.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б користуватись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Раніше в столиці та області лунала повітряна тривога через загрозу балістичне озброєння. Пізніше в Києві оголосили відбій.