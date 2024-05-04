Разрушениям подвергся критический объект, 2 пострадавших: детали атаки на Днепропетровщину

Российская армия продолжает обстреливать мирные города нашего государства. Так, под прицелом был Павлодарский район на Днепропетровщине.

Как отмечают в ОВА, в ночь на 4 мая противовоздушная оборона сбила 5 дронов типа "Шахед" в Днепропетровской области, местные слышали взрывы во время тревоги. В то же время не обошлось без повреждений инфраструктурных объектов.

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Атака на Днепропетровскую область

По словам Сергея Лысака, председателя ОВА, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные здания. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали соответствующие службы.

Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар потушили,

– говорится в сообщении.

Глава региона констатирует, что в Павлодарском районе Днепропетровщины пострадали два человека: мужчина и женщина. Обоих госпитализировали в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести.

Воздушная тревога в Днепропетровской области прозвучала около 00:55 (4 мая). Уже в 01:10 сообщали, что ПВО сбивает "Шахеды" в районе Павлограда. Отбой слышали в 01:58. Кроме того, потом еще тревогу объявляли в регионе дважды – около 05:30 и 07:11.

Следует добавить, что под утро 4 мая россияне начали обстреливать Мировскую общину, в результате чего занялась агрофирма.

Также под прицелом врага вечером 3 мая и ночью была Никопольщина. Однако, к счастью, люди не пострадали.

Терроризируя местных, противник использовал тяжелую артиллерию, РСЗО "Град" и дрон-камикадзе. Громко было в райцентре и Марганецкой громаде,

– отмечает Лысак.

Председатель ОВА отмечает, что во время атаки было изуродовано коммунальное предприятие, лицей, 2 многоэтажки, банк, линия электропередач. Фиксируют и поражения объектов критической инфраструктуры.

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В целом враг в ночь на 4 мая атаковал наше государство 13 "Шахедами" и 4 ракетами типа С-300. В Воздушных силах констатировали, что ликвидировали все 13 из 13 ударных дронов, которые российские оккупанты выпустили из Белгородской области. Кроме Днепропетровщины, неспокойно было на Харьковщине.