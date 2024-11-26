Уже били по Сумах: в Defence Express объяснили опасность "Шахедов" со шрапнелью

Россияне ежесуточно атакуют мирные города Украины иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед". Впрочем, враг хочет, чтобы последствия его атак были более кровавыми, поэтому постоянно модернизирует вооружение.

Во время одной из атак оккупанты снарядили "Шахеды" шрапнелью. Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, насколько это опасно и какие последствия может иметь.

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В чем наибольшая опасность дронов со шрапнелью

Российские войска в ночь на 22 ноября ударили по жилым кварталам Сум дронами, снаряженными шрапнелью. Вероятнее всего, речь идет о термобарической боевой части (ТБ БЧ-50), ведь именно она имеет в составе шрапнель.

Вокруг самой термобарической боевой части размещено более 2300 шариков диаметром 9 миллиметров,

– отметил Катков.

Во время подрыва инициатора термобарического боеприпаса происходит разлет этих готовых поражающих элементов. Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. В случае удара по жилым районам города россияне целенаправленно убивают гражданское население Украины.

Шрапнель – артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Фактически это снаряд, "начиненный" пулями. Когда боеприпас разрывается, элементы разлетаются, вызывая большой вред в зоне поражения.

В Сумской ОВА отметили, что такое оружие предназначено исключительно для уничтожения людей, а не объектов. К слову, в результате этой атаки погибли два человека, 12 получили ранения, есть повреждения домов.