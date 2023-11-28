Враг в очередной раз атаковал Хмельнитчину: обломки дрона упали на крышу дома

Российские оккупанты снова били "Шахедами" по Украине. Утром враги атаковали Хмельницкую область и нанесли разрушения.

В Хмельницкой ОВА рассказали, что во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. Следует заметить, что дроны атаковали западный регион ориентировочно в 5:37 28 ноября, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке вражеских дронов на Хмельнитчину

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что вражеские "Шахеды" россияне отправили в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

Первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин написал ориентировочно перед 6 часов утра 28 ноября, что в Хмельницком районе (где и расположен Староконстантинов) работает ПВО. Он призвал людей перейти в укрытие.

Во время утренней вражеской атаки работали силы ПВО. В результате сбития ударного воздушного объекта обломки упали на крышу частного дома на территории Хмельницкого района,

– заявил чиновник.

Однако он заверил, что пожара нет, травмированных тоже. Все соответствующие службы уже работали на месте происшествия.

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