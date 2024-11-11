Чем опасен "Шахед" с термобарическим зарядом и как защититься: авиаэксперт дал советы

Россияне устанавливают на "Шахеды" ТБ БЧ-50 – боеприпасы объемного взрыва. Эти термобарические снаряды очень опасные. Там есть поражающая часть в виде 2 тысяч шариков по 9 миллиметров.

Боевая часть термобарических боеприпасов состоит из двух частей, первая – это аэрозоль. Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, как можно защититься от таких "Шахедов".

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Методы защиты от ТБ БЧ-50

Константин Криволап отметил, что аэрозольная смесь при подрыве немного весомее, чем воздух. Она опускается, заползает во все щели, проходит эти подвальные помещения, заполняет все. После этого происходит подрыв этой смеси другим взрывателем. Когда это все взрывается, то в эпицентре взрыва, с помощью того, что сгорает кислород, создается вакуум. Тогда давление с внешней стороны составляет все стены, потолки, помещения начинают разрушаться.

Хуже, что в случае, если в помещении находятся люди, то соответственно это наносит серьезное поражение всем органам дыхания. Поэтому термобарический боеприпас очень опасен. Не все наши украинцы при воздушной тревоге бегут в укрытие. Необходимо хотя бы не выглядывать в окна, позакрывать их.

Если чувствуете, что там может пролетать "Шахед", закройтесь в ванной комнате или там, где есть две – три стены. Чем больше будет препятствий для проникновения этой смеси, тем лучше. Если она не сможет к вам проникать, то у вас угрозы не будет. Надо, чтобы так же делали ваши соседи. Потому что взрыв просто аэрозоли в воздухе – это будет вспышка, но она не может нанести поражение,

– подчеркнул авиаэксперт.

Россияне используют такие методы, чтобы нанести поражений. Применение термобарических боеприпасов – это геноцид украинского народа со стороны российских захватчиков.