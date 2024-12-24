Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть опасность

Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" днем 24 декабря. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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