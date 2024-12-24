Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды": для каких регионов есть опасность
Россия в очередной раз выпустила по Украине "Шахеды" днем 24 декабря. Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях в случае объявления тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Вражеские ударные БпЛА с Сумщины продолжают движение на Полтавщину и Харьковщину. Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-западного направления. Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления. Вражеские ударные БпЛА заходят с Курщины на Сумщину, курс – юго-западный. Вражеские БпЛА с востока Черниговщины движутся в западном направлении. Черниговская область – угроза применения вражеских БпЛА. Вражеские БпЛА в центре Сумщины, курс – западный.
Вражеские ударные БпЛА с Сумщины продолжают движение на Полтавщину и Харьковщину.
Харьковская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-западного направления.
Полтавская область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
Вражеские ударные БпЛА заходят с Курщины на Сумщину, курс – юго-западный.
Вражеские БпЛА с востока Черниговщины движутся в западном направлении.
Черниговская область – угроза применения вражеских БпЛА.
Вражеские БпЛА в центре Сумщины, курс – западный.