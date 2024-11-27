Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза

Россияне вечером 27 ноября в очередной раз выпустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.

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Какие области под угрозой