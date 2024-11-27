Россия выпустила по Украине "Шахеды": для каких областей есть угроза
Россияне вечером 27 ноября в очередной раз выпустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявлена воздушная тревога.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем оперативно переходить в укрытие в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе.
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Какие области под угрозой
В направлении Борисполя вражеский БпЛА с северо-востока. В направлении Сум с севера вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях. В направлении Кременчуга вражеский БпЛА с северо-запада. Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада! Также добавилась угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока. Внимание, город Запорожье! Над городом вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях! Киевщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Черниговщины! Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Днепропетровщины! В направлении Запорожья и Чернигова летят вражеские БпЛА. БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг; БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад; БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад; БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад. В направлении Сум замечен вражеский БпЛА. В Воздушных силах призвали находиться в укрытиях. Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины! БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад; БпЛА на юге Черниговской области – курсом на юго-запад; БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад; БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад. Группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины курсом на запад. Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье!
В направлении Борисполя вражеский БпЛА с северо-востока.
В направлении Сум с севера вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях.
В направлении Кременчуга вражеский БпЛА с северо-запада.
Полтавщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-запада!
Также добавилась угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-востока.
Внимание, город Запорожье! Над городом вражеские БпЛА! Находитесь в укрытиях!
Киевщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Черниговщины!
Кировоградщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Днепропетровщины!
В направлении Запорожья и Чернигова летят вражеские БпЛА.
БпЛА на Сумщине – курсом на юго-запад и юг;
БпЛА на Черниговщине – курсом на запад и юго-запад;
БпЛА на Запорожье – курсом на северо-запад;
БпЛА на Днепропетровщине – курсом на северо-запад.
В направлении Сум замечен вражеский БпЛА. В Воздушных силах призвали находиться в укрытиях.
Черниговщина – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины!
БпЛА на Сумщине – курсом на запад и юго-запад;
БпЛА на юге Черниговской области – курсом на юго-запад;
БпЛА в центре Запорожья – курсом на северо-запад;
БпЛА на западе Днепропетровщины – курсом на северо-запад.
Группа ударных вражеских БпЛА с Сумщины курсом на запад.
Угроза применения вражеских ударных БпЛА на Запорожье!