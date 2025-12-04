Есть определенные сложности: летчик-инструктор раскрыл, на что способны "Шахеды" с ракетой
- Россия экспериментирует с "Шахедами", подвешивая к ним управляемые ракеты R-60, что создает новые риски для украинской авиации.
- Эксперт Роман Свитан оценил, в каких ситуациях "Шахед" с ракетой может представлять опасность, и где технические ограничения снижают угрозу.
Россия начинает экспериментировать с "Шахедами", подвешивая к ним управляемые ракеты класса "воздух –воздух" R-60. Это создает новые риски для украинской авиации и вертолетов, которые охотятся на вражеские дроны.
Военный эксперт, летчик инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, на что реально способны такие связи дронов и ракет. Он оценил, в каких случаях "Шахед" с ракетой может быть опасным, а где технические ограничения существенно снижают угрозу.
Смотрите также Контактных боев уже меньше: военный обозреватель рассказал, как ВСУ держатся в Покровске
На что способны шахеты с ракетой R-60?
Россия начала подвешивать к "Шахедам" ракету R-60, пытаясь использовать тяжелый беспилотник как носитель вооружения. Без собственного локатора дрон не может полноценно выдать целеуказание, поэтому ракета зависит только от тепловой головки самонаведения. Это сразу ограничивает спектр целей и затрудняет использование такого комплекса в реальном бою.
Ракета R-60 может работать примерно на дистанции десять километров, но навести ее с "Герани" очень сложно, есть определенные сложности именно с наведением,
– отметил Свитан.
В такой конфигурации боеприпас не превращает дрон в полноценный перехватчик. Речь идет скорее о попытке адаптировать старую ракету под новый носитель, чем о создании новой платформы против украинской авиации. Даже при успешном пуске возможности такой связки остаются ограниченными и не дают России качественного преимущества в воздухе.
Кому реально угрожают шахэды с ракетами R-60?
Из-за ориентации на тепловой след ракета способна реагировать только на цели с мощным излучением. Это существенно сужает перечень возможных объектов, по которым можно работать с дрона. В большинстве сценариев применение такого боеприпаса будет малоэффективным.
Максимум, по кому они могут попробовать работать, это по вертолетам, которые заходят на "Герани",
– пояснил он.
Легкомоторные самолеты и штурмовая авиация имеют значительно меньший тепловой след, поэтому шанс успешного наведения для старой ракеты минимален. Это означает, что риски возрастают прежде всего для вертолетов, которые работают по дронам, но даже в этом случае навести ракету будет сложно. В общем речь идет о локальной угрозе для отдельных экипажей, а не о системном изменении правил игры в небе.
Ракета R-60 не меняет ситуацию в воздухе
R-60 остается советской ракетой ближнего боя, которую создавали для истребителей с полноценной системой наведения. Ее массово выпускали в предыдущие десятилетия, и значительное количество образцов до сих пор хранится на складах. Теперь Россия пытается найти им новое применение, ставя их на беспилотники.
За это время часть характеристик таких боеприпасов неизбежно ухудшилась, а условия применения на дроне не соответствуют замыслу конструкторов. Запуск R-60 с "Шахеда" больше похож на эксперимент по использованию старых запасов, чем на технологический прорыв. Поэтому даже массовое наличие таких ракет не способно существенно изменить баланс сил в воздухе и превращается лишь в еще один эпизод попыток России усилить давление.
Мирный план для Украины: последние новости
- В Москве прошли переговоры Стива Виткоффа с Владимиром Путиным, но компромиссного плана не нашли. Российские представители назвали встречу "продуктивной" и "конструктивной", однако США и Россия договорились не разглашать содержание разговоров. По словам Юрия Ушакова, стороны обсуждали не конкретные формулировки, а "суть" вопросов, в частности территориальный блок.
- Украинская делегация готовится продолжить диалог со штабом Дональда Трампа в США. Владимир Зеленский сообщил, что после возвращения американской команды из Москвы переговоры должны продолжить Рустем Умеров, Андрей Гнатов и другие чиновники. Президент подчеркнул, что достойный мир возможен только с учетом интересов Украины.
- Глава МИД Андрей Сибига подтвердил приглашение украинской переговорной группы в Соединенные Штаты. Он отметил, что Рустем Умеров уже поговорил со Стивом Уиткоффом после его встречи с Путиным и продолжает консультации с Францией, Британией и Германией. Американская делегация считает переговоры в Москве полезными для мирного процесса и пригласила украинцев в США в ближайшее время.