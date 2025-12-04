Есть определенные сложности: летчик-инструктор раскрыл, на что способны "Шахеды" с ракетой

Россия начинает экспериментировать с "Шахедами", подвешивая к ним управляемые ракеты класса "воздух –воздух" R-60. Это создает новые риски для украинской авиации и вертолетов, которые охотятся на вражеские дроны.

Военный эксперт, летчик инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, на что реально способны такие связи дронов и ракет. Он оценил, в каких случаях "Шахед" с ракетой может быть опасным, а где технические ограничения существенно снижают угрозу.

На что способны шахеты с ракетой R-60?

Россия начала подвешивать к "Шахедам" ракету R-60, пытаясь использовать тяжелый беспилотник как носитель вооружения. Без собственного локатора дрон не может полноценно выдать целеуказание, поэтому ракета зависит только от тепловой головки самонаведения. Это сразу ограничивает спектр целей и затрудняет использование такого комплекса в реальном бою.

Ракета R-60 может работать примерно на дистанции десять километров, но навести ее с "Герани" очень сложно, есть определенные сложности именно с наведением,

– отметил Свитан.

В такой конфигурации боеприпас не превращает дрон в полноценный перехватчик. Речь идет скорее о попытке адаптировать старую ракету под новый носитель, чем о создании новой платформы против украинской авиации. Даже при успешном пуске возможности такой связки остаются ограниченными и не дают России качественного преимущества в воздухе.

Кому реально угрожают шахэды с ракетами R-60?

Из-за ориентации на тепловой след ракета способна реагировать только на цели с мощным излучением. Это существенно сужает перечень возможных объектов, по которым можно работать с дрона. В большинстве сценариев применение такого боеприпаса будет малоэффективным.

Максимум, по кому они могут попробовать работать, это по вертолетам, которые заходят на "Герани",

– пояснил он.

Легкомоторные самолеты и штурмовая авиация имеют значительно меньший тепловой след, поэтому шанс успешного наведения для старой ракеты минимален. Это означает, что риски возрастают прежде всего для вертолетов, которые работают по дронам, но даже в этом случае навести ракету будет сложно. В общем речь идет о локальной угрозе для отдельных экипажей, а не о системном изменении правил игры в небе.

Ракета R-60 не меняет ситуацию в воздухе

R-60 остается советской ракетой ближнего боя, которую создавали для истребителей с полноценной системой наведения. Ее массово выпускали в предыдущие десятилетия, и значительное количество образцов до сих пор хранится на складах. Теперь Россия пытается найти им новое применение, ставя их на беспилотники.

За это время часть характеристик таких боеприпасов неизбежно ухудшилась, а условия применения на дроне не соответствуют замыслу конструкторов. Запуск R-60 с "Шахеда" больше похож на эксперимент по использованию старых запасов, чем на технологический прорыв. Поэтому даже массовое наличие таких ракет не способно существенно изменить баланс сил в воздухе и превращается лишь в еще один эпизод попыток России усилить давление.

