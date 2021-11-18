"Шаман", штурмовавший Капитолий США, получил почти 3,5 года тюрьмы

"Шамана" конспирологического движения QAnon, который 6 января штурмовал здание Капитолия США, приговорили к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы. Осужденный признал свою вину.

Джейкоб Ченсли был среди первых 30 мятежников, проникших в здание Капитолия. Прокуроры назвали его ключевой фигурой штурма.

К теме Трамп судится против Конгресса из-за расследования штурма Капитолия

Стоит заметить, что обвинение требовало для "шамана" более 4 лет заключения. В то же время адвокаты настаивали на 10 месяцах за решеткой.

Защита сообщила, что Ченсли страдает шизофренией, тревожным расстройством и депрессией.

"Шаман" был представителем конспирологического движения QAnon. Однако впоследствии он заявил, что больше не верит в заговор и отверг культ. Он также разочаровался в Дональде Трампе.

Обвинения за штурм Капитолия 6 января объявили примерно 600 лицам. Из них – 51 человек признал себя виновным.

Джейкоба Ченсли задержали 9 января и обвинили в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка. Впоследствии "шамана" арестовали.

Узнайте больше "Шаман" QAnon, штурмовавший Капитолий, признал свою вину

Штурм Капитолия: что известно

Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все из-за того, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.

Протестующие разбивали окна, устраивали небольшие пожары, срывали со стен картины и крушили мебель.

Во время столкновений в Вашингтоне погибли 5 человек. Стоит заметить, что в подстрекательстве к мятежу обвинили Дональда Трампа.

Первый приговор участнику штурма Капитолия вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен отсидеть 8 месяцев.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала