Шансов на эскалацию у России немного, – Арестович о возможности полномасштабного конфликта
Источник:24 канал
Вероятность возможности полномасштабного конфликта в Украине является низкой. Ведь военная сила для российского руководства – инструмент влияния на международной арене.
В Кремле любит этим угрожать, демонстрировать. Они считают, что это придает им более сильные дипломатические позиции. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
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"Шансов и возможности на эскалацию у них немного, они это понимают. В частности на бесперспективное применение военной силы в полном масштабе против Украины", – подчеркнул он.
По его словам, Россия понимает, что Украина будет оказывать сопротивление. К тому же и Запад окажет помощь, которая сделает невозможным достижение военной силой тех политических результатов, о которых там мечтают.
Арестович: Россия проводит мероприятия оперативной подготовки
Советник главы Офиса Президента отметил, что ситуация на Донбассе имеет одновременно положительные и отрицательные характеристики. В частности, Россия проводит мероприятия оперативной подготовки.
Это означает учения, которые отрабатывают сценарии вооруженной агрессии против Украины, а также против наших партнеров на Западе. Прежде всего речь идет о странах Балтии, Польше.
Впрочем, он подчеркнул, что наша страна и партнеры очень хорошо это понимают. Поэтому и действуют как в дипломатическом, так и в военном пространстве. Доказательством этого являются двое учений, которые сейчас проходят при участии украинских военнослужащих. Это:
- "Объединенные усилия-2021" – украинские стратегические учения, в которых дополнительно вовлечены еще 15 стран;
- Rapid Trident-2021 – учения с участием военнослужащих стран НАТО.
"Все страны, включая Украину, стоит на пути урегулирования конфликтов политико-дипломатическим путем. Но дипломатия хорошо работает тогда, когда подчеркнута реальной военной силой", – подчеркнул Арестович.
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Ситуация на оккупированном Донбассе: последние новости
- Угроза полномасштабной агрессии со стороны России есть и будет сохраняться в дальнейшем. Поэтому украинские военные делают все возможное, чтобы у врага "было меньше желаний реализовывать такой сценарий". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
- Известно, что сейчас Украина привлекла на Донбассе все свои контрснайперские группы.
- В ВСУ также сообщили, что сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут находиться до 2,5 тысячи кадровых российских военных. Эти лица в основном курируют боевиков и полностью подконтрольны Кремлю.