Шансов найти живых почти нет, – спасатели о разборе завалов в Днепре
Российские захватчики 14 января нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, они попали в жилой дом в Днепре.
К сожалению, по состоянию на утро 15 января шансов найти живых людей под завалами практически нет. Об этом в прямом эфире телеканала "Рада" рассказал заместитель руководителя Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Днепропетровской области, полковник Службы гражданской защиты Олег Кушнирук.
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"Время идет": тление до сих пор продолжается внутри завала
По словам Олега Кушнирука, по состоянию на 8 утра 15 января ситуация в Днепре остается очень сложной и трагической. Пока известно о более 20 погибших.
При этом спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.
Олег Кушнирук добавил, что шансы найти живых людей под завалами очень и очень малы. Время для этого истекает, ведь внутри руин идет тление.
Шансов для того, чтобы спастись в таком завале при такой температуре практически нет,
– объяснил он.
Впрочем, надежда у спасателей все же есть – две комнаты на втором этаже чудом остались практически уцелевшими. А вчера, во время проведения минуты тишины, оттуда были слышны голоса пострадавших.
Пока до них невозможно добраться из-за завала, однако специалисты сконцентрировали все силы и средства, чтобы попытаться спасти жизнь этим людям.
Спасатели рискуют собственной жизнью, чтобы спасти уцелевших
Олег Кушнирук отметил, что риски для личного состава сохраняются. В частности, спасатели пытаются не работать в эпицентре самого удара, потому что там сейчас очень опасно.
В то же время на месте, где есть опорные конструкции, которые могут упасть, работают верхолазы. Следует отметить, что с 15:43 14 января спасательные работы ни на минуту не прекращались.
Завалы разбирали всю ночь. К работе также присоединились волонтеры, которые помогали разбирать руины и местные жители, которые приносили необходимые инструменты.
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Террористический удар по многоэтажке в Днепре: актуальные новости
- 14 января российские оккупанты в очередной раз совершили преступление против человечества – они нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре. Более 20 человек погибли в собственном доме, более 73 – ранены.
- В местном горсовете объявили трехдневный траур. В Офисе Генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- По состоянию на 10:00 15 января разбор завалов продолжается. Все, что известно о циничном ударе по многоэтажке, можно найти здесь.