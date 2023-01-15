Шансов найти живых почти нет, – спасатели о разборе завалов в Днепре

Российские захватчики 14 января нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, они попали в жилой дом в Днепре.

К сожалению, по состоянию на утро 15 января шансов найти живых людей под завалами практически нет. Об этом в прямом эфире телеканала "Рада" рассказал заместитель руководителя Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Днепропетровской области, полковник Службы гражданской защиты Олег Кушнирук.

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"Время идет": тление до сих пор продолжается внутри завала

По словам Олега Кушнирука, по состоянию на 8 утра 15 января ситуация в Днепре остается очень сложной и трагической. Пока известно о более 20 погибших.

При этом спасательно-поисковые работы продолжаются. На месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.

Олег Кушнирук добавил, что шансы найти живых людей под завалами очень и очень малы. Время для этого истекает, ведь внутри руин идет тление.

Шансов для того, чтобы спастись в таком завале при такой температуре практически нет,

– объяснил он.

Впрочем, надежда у спасателей все же есть – две комнаты на втором этаже чудом остались практически уцелевшими. А вчера, во время проведения минуты тишины, оттуда были слышны голоса пострадавших.

Пока до них невозможно добраться из-за завала, однако специалисты сконцентрировали все силы и средства, чтобы попытаться спасти жизнь этим людям.

Спасатели рискуют собственной жизнью, чтобы спасти уцелевших

Олег Кушнирук отметил, что риски для личного состава сохраняются. В частности, спасатели пытаются не работать в эпицентре самого удара, потому что там сейчас очень опасно.

В то же время на месте, где есть опорные конструкции, которые могут упасть, работают верхолазы. Следует отметить, что с 15:43 14 января спасательные работы ни на минуту не прекращались.

Завалы разбирали всю ночь. К работе также присоединились волонтеры, которые помогали разбирать руины и местные жители, которые приносили необходимые инструменты.

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