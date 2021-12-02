Шансы военного столкновения достаточно высоки, – Пионтковский о возможном вторжении России
Источник:24 канал
Россия активно наращивает войска вблизи украинской границы и может готовиться к наступлению. Учитывая это, шансы военного столкновения на Донбассе достаточно высоки.
Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Поскольку шантаж Владимира Путина уже "пуст", он может продолжить эскалацию ситуации на Донбассе.
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По словам Пионтковского, спикер Путина Дмитрий Песков также заявил, что есть вероятность военных действий на территории Украины. Именно так и следует рассматривать нынешнюю позицию Москвы.
Боюсь, я готов согласиться с Песковым, что шансы военного столкновения достаточно высоки,
– подчеркнул российский публицист.
Пионтковский подытожил, что сейчас Путин идет на самоубийственный шаг не только для режима в стране, но и для всей России.Обратите внимание! В Кремле заявили, что политика Украины в отношении России становится более агрессивной. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наше государство ведет себя "нагло".
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Пионтковский рассказал о возможном наступлении России: смотрите видео
Вероятное нападение России: что известно
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 90 тысяч военных. По его словам, Москва планирует напасть уже в январе – феврале 2022 года.
- Российские вооруженные силы в течение ноября 2021 года укрепляют боевые возможности. Оккупанты тайно завозили на оккупированные украинские территории железнодорожным и автомобильным транспортом из России боевую технику, вооружение и боеприпасы.
- Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины. Госсекретарь США подчеркнул, что она постоянно подрывает основы ОБСЕ.
- Владимир Зеленский считает, что украинские власти не смогут вернуть под контроль Донбасс без диалога с Россией. Президент готов разговаривать с Владимиром Путиным.